Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi jeopolitik tarafta en önemli risk unsuru olarak takip ediliyor.

Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.

Suriye ve Libya meselelerine dair haber akışının da takip edildiği piyasalarda, Kovid-19 salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan çıkışın hızlandığı görüldü. Öte yandan ABD'de özellikle Florida, Teksas gibi ülkenin güney ve güneybatı eyaletlerindeki vaka sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle yeniden kapanmanın değerlendirmesi gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Makro veri tarafında dün ABD'de mayısta toptan eşya stokları yüzde 1,2 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 5,4 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında kalırken, buna karşın rakamların hala yüksek seviyesini koruduğu ve iyileşme hızının yavaş kaldığı görüldü.