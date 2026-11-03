Yasaklandı! Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor: 2 risk var

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri ile farklı ürünlerdeki çeşitli riskleri ve güvensizlikleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listeye yeni bir ürün eklendi. Ünlü markanın söz konusu ürünü ile ilgili riskler açıklanırken karar da alındı.

2 RİSK VAR

Bakanlığın listesinde son olarak Pilsan marka "Freestyle Cycle" ibareli çocuk denge bisikleti yer aldı. Ürünün taşıdığı riskler olarak; boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar gösterildi.

İŞTE GÜVENSİZLİK NEDENİ

Güvensizlik nedeni ile ilgili açıklamada "Bisikletin ön çatal ile kadro birleşim yerindeki menteşe hattı boyunca değişen açıklığın/boşluğun ilgili güvenlik şartlarını karşılamaması nedeniyle parmak sıkışması ve yaralanma tehlikesi, ayrıca küçük parça oluşturması nedeniyle boğulma tehlikesi içermekte olup Ts En 71-1 standardına ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırılığı nedeniyle risk taşıyan üründür" denildi.

YASAKLAMA VE TOPLATMA KARARI

Bu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.