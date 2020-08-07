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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 07.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de son günlerde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamamasına karşın iyimserliğin korunması dikkati çekti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine geriledi ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş eğilimi dün de devam ederken, dolar endeksi 92,8 seviyesinde yatay seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 1 değer kazanarak, tarihinde ilk kez 11.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin ağır bastığı borsalarda düşüşler görüldü.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü kez denemesinin ardından 1,1830'a geriledi.

Asya borsalarında bugün, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle satıcılı bir seyir izleniyor.

ABD Senatosu dün, hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Karar sonrası Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri öncülüğünde Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 2.059 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,7 artışla 7,2411'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2780 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini belirterek, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu

17.00 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları

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