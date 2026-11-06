Ford'un Kasım fırsatı belli oldu! 5 modelde indirim avantajı

Sıfır otomobil piyasasında markaların sunduğu kampanyalar araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ayına özel satış fırsatlarını duyuran markalar arasında yer alan Ford, binek araç modellerini kapsayan takas desteğiyle dikkat çekiyor.

Markanın resmi internet sitesinde yayımlanan kampanya kapsamında beş farklı model için yüzde 4 takas avantajı sunuluyor. Belirlenen koşulları sağlayan araç sahipleri ise bu desteğe ek olarak yüzde 2 avantajdan da yararlanabiliyor.

5 FARKLI MODELDE YÜZDE 4 TAKAS DESTEĞİ

Kasım ayının ilk günlerinde geçerli olan kampanya; Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer ve Capri modellerini kapsıyor. Mevcut aracını Ford yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni araç alımlarında yüzde 4 takas avantajından faydalanabiliyor.

Kampanyada elektrikli ve benzinli seçeneklerin yanı sıra SUV modelleri de yer alıyor. Böylece farklı araç segmentlerinde yeni otomobil almayı planlayanlar için takas desteği sunuluyor.

BELİRLİ ARAÇLARDA AVANTAJ YÜZDE 6'YA ÇIKIYOR

Kampanyanın öne çıkan koşullarından biri de takasa verilecek aracın modeliyle ilgili. Mevcut aracını takas kapsamında teslim eden müşterilerin, araçlarının Ford Transit Courier veya Ford Tourneo Courier olması halinde yüzde 4'lük desteğe ilave yüzde 2 avantaj uygulanıyor. Böylece toplam takas desteği yüzde 6'ya ulaşıyor.

İlave yüzde 2 avantajdan yararlanabilmek için takasa konu aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması yeterli görülüyor. Bu uygulamada aracın model yılına ilişkin bir sınırlama bulunmuyor. Ancak hurda statüsündeki araçlar kampanyaya dahil edilmiyor.

Ayrıca takasa verilecek aracın üzerinde devir ve satış işlemlerini engelleyen herhangi bir kaydın bulunmaması gerekiyor. Araç sahiplerinin geçerli tescil ve zorunlu belgelerini de yetkili satıcılara ibraz etmesi şartı aranıyor.

KAMPANYANIN SON TARİHİ 6 KASIM

Ford tarafından açıklanan takas avantajları, 1 Kasım 2026 ile 6 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Kampanya kapsamında sunulan yüzde 4'lük destek ve koşulları karşılayan araçlara yönelik ilave yüzde 2 avantaj, satın alınan yeni otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

Şirket, kampanyayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da belirtiyor. Araç satın almayı düşünenlerin güncel koşullar, araç donanımları ve kampanya detayları için yetkili satıcılardan bilgi alması gerekiyor.