FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Ford'un Kasım fırsatı belli oldu! 5 modelde indirim avantajı

Kasım ayında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler için takas avantajları açıklandı. Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer ve Capri modellerini kapsayan kampanyada yüzde 4 takas desteği sunulurken, belirli ticari araçlarını takasa verenlere ek avantaj sağlanıyor.

Ford'un Kasım fırsatı belli oldu! 5 modelde indirim avantajı
Aleyna Türkmen

Sıfır otomobil piyasasında markaların sunduğu kampanyalar araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ayına özel satış fırsatlarını duyuran markalar arasında yer alan Ford, binek araç modellerini kapsayan takas desteğiyle dikkat çekiyor.

Markanın resmi internet sitesinde yayımlanan kampanya kapsamında beş farklı model için yüzde 4 takas avantajı sunuluyor. Belirlenen koşulları sağlayan araç sahipleri ise bu desteğe ek olarak yüzde 2 avantajdan da yararlanabiliyor.

5 FARKLI MODELDE YÜZDE 4 TAKAS DESTEĞİ

Kasım ayının ilk günlerinde geçerli olan kampanya; Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer ve Capri modellerini kapsıyor. Mevcut aracını Ford yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni araç alımlarında yüzde 4 takas avantajından faydalanabiliyor.

Kampanyada elektrikli ve benzinli seçeneklerin yanı sıra SUV modelleri de yer alıyor. Böylece farklı araç segmentlerinde yeni otomobil almayı planlayanlar için takas desteği sunuluyor.

Ford un Kasım fırsatı belli oldu! 5 modelde indirim avantajı 1

BELİRLİ ARAÇLARDA AVANTAJ YÜZDE 6'YA ÇIKIYOR

Kampanyanın öne çıkan koşullarından biri de takasa verilecek aracın modeliyle ilgili. Mevcut aracını takas kapsamında teslim eden müşterilerin, araçlarının Ford Transit Courier veya Ford Tourneo Courier olması halinde yüzde 4'lük desteğe ilave yüzde 2 avantaj uygulanıyor. Böylece toplam takas desteği yüzde 6'ya ulaşıyor.

İlave yüzde 2 avantajdan yararlanabilmek için takasa konu aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması yeterli görülüyor. Bu uygulamada aracın model yılına ilişkin bir sınırlama bulunmuyor. Ancak hurda statüsündeki araçlar kampanyaya dahil edilmiyor.

Ayrıca takasa verilecek aracın üzerinde devir ve satış işlemlerini engelleyen herhangi bir kaydın bulunmaması gerekiyor. Araç sahiplerinin geçerli tescil ve zorunlu belgelerini de yetkili satıcılara ibraz etmesi şartı aranıyor.

Ford un Kasım fırsatı belli oldu! 5 modelde indirim avantajı 2

KAMPANYANIN SON TARİHİ 6 KASIM

Ford tarafından açıklanan takas avantajları, 1 Kasım 2026 ile 6 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Kampanya kapsamında sunulan yüzde 4'lük destek ve koşulları karşılayan araçlara yönelik ilave yüzde 2 avantaj, satın alınan yeni otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

Şirket, kampanyayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da belirtiyor. Araç satın almayı düşünenlerin güncel koşullar, araç donanımları ve kampanya detayları için yetkili satıcılardan bilgi alması gerekiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım fırsatları başladı! Sıfır otomobillerde 300 bin TL indirimKasım fırsatları başladı! Sıfır otomobillerde 300 bin TL indirim
Bakan Ömer Bolat: "Yıllık ihracatımız 1.3 milyar doları geçiyor"Bakan Ömer Bolat: "Yıllık ihracatımız 1.3 milyar doları geçiyor"

Anahtar Kelimeler:
Ford kampanya kasım sıfır otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Saldırının olduğu köyün muhtarı konuştu: "Önüne çıkana saldırdı"

Saldırının olduğu köyün muhtarı konuştu: "Önüne çıkana saldırdı"

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Bakan Yumaklı’ya sorduk: İfşa edilen hileli gıda firmaları sizi de arıyor mu? Yanıtı çok konuşulacak

Bakan Yumaklı’ya sorduk: İfşa edilen hileli gıda firmaları sizi de arıyor mu? Yanıtı çok konuşulacak

Akaryakıtta tabelalar yine değişti! Benzine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar yine değişti! Benzine indirim geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.