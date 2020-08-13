Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yaparken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdi.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi, temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı. New York borsasında, teknoloji hisselerindeki üç günlük düşüşün ardından alışların güçlenmesiyle tüm endekslerde yükselişler ivme kazandı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, dolar endeksi 94'ün üzerine çıkamayarak düşüşe geçti ve günü 93,3'ten tamamladı.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 20,4 daralması ve 11 yıl aradan sonra teknik resesyona girmesine karşın, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeks de yüzde 0,90 yükseldi.