Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler vurgulansa da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler piyasaları desteklemeye devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve makroekonomik verilerdeki toparlanma eğilimi ile pay piyasalarındaki iyimserlik korunurken, bu hafta veri takviminin görece zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 ile rekor seviyede artış kaydederken, ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Veriler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve Almanya'da ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret eden veriler sonrası cuma günü borsalarda sınırlı da olsa düşüşler görüldü.