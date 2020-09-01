Piyasalarda neler bekleniyor?İşte takip edilecek veriler

ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir izlense de ağustos ayı rekorlarla tamamlandı. 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösteren endekslerden S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek 2. aylık kapanışını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etti.

Fed'den gelen açıklamalarla dolar endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekerken, tahvil getirileri ise dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksi, 91,8 ile Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa borsalarında ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avronun dolar karşısındaki yükselişini sürdürmesi, ihracata olumsuz etkisi nedeniyle pay piyasalarında alımları sınırlıyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Endeksler, ağustosta aylık bazda ise ortalama yüzde 3 değer kazandı.