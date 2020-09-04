FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 04.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

ABD'de, teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava, Asya borsaları ile yeni güne de taşınırken, veri gündeminde ABD'nin istihdam raporu öne çıkıyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de, teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava, Asya borsaları ile yeni güne de taşınırken, veri gündeminde ABD'nin istihdam raporu öne çıkıyor.

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana ardı ardına kırılan rekorlar sonrası, dün kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dow Jones endeksi, yüzde 2,78, S&P 500 endeksi yüzde 3,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,96 değer kaybederken, teknoloji devlerinden Apple yüzde 8, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düşüş kaydetti.

Analistler, ABD-Çin gerilimi ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik belirsizliklerle başlayan satışların, teknoloji hisselerinde stop-loss (zarar kes) emirlerini tetiklemesiyle endekslerdeki düşüşün hızlandığını ifade etti.

Nasdaq endeksinin aylık bazda yükseliş serisini ağustos ile birlikte 5 aya çıkardığını ve bu dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kazandığını anımsatan analistler, böyle bir trendin içinde, düzeltme hareketlerinin de sert olmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi ise 1,20 üzerinden başlayan düşüşünü şimdilik 1,18 seviyesinde sonlandırdı. Dün Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin hizmetler sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmaya karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsasında dünkü sert düşüşün ardından bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa satıcılı seyrin devam ettiğini belirterek, özellikle teknoloji hisselerinin seyrinin, bir süre için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Piyasaların gözü enflasyon verilerindePiyasaların gözü enflasyon verilerinde
Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
İkinci elde yeni dönem! Belgesi olmayana araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci elde yeni dönem! Belgesi olmayana araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS VE PETKİM hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS VE PETKİM hisse senetleri ne kadar oldu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kent Gıda hisselerinde neler oluyor? Kentr (rüçhan) ne kadar? 4 Eylül 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu!
Kent Gıda hisselerinde neler oluyor?
4 Eylül 2020 Cuma BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Enerji hisselerinde son durum nasıl?
Piyasaların gözü enflasyon verilerinde
Piyasaların gözü enflasyon verilerinde
Borsa liginin ağustosta en çok kazandıranı Fenerbahçe oldu
Borsa liginin ağustosta en çok kazandıranı Fenerbahçe oldu
Piyasalarda neler bekleniyor?İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor?
1 Eylül 2020 Salı BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Piyasalarda enerji hisselerinde son durum nasıl?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.