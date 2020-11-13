Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda dün satıcılı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Dünya borsaları, ekonomideki toparlanmanın nasıl devam edeceği yönündeki soru işaretleri ve etkisini artıran kar satışları ile dün satıcılı bir seyir izlerken, petrol ve bakır gibi büyüme beklentilerine paralel hareket eden emtia fiyatlarında da düşüşler görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 53 milyonu geçerken, ABD'de 11 milyona yaklaştı. Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları piyasaları olumsuz etkilerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yaptığı konuşmada risklere dikkati çekti. Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de yayımladığı açıklamada, küresel ekonomik toparlanmanın artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında olduğunu belirterek, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını öngördü.

ABD'de dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvurusu salgının başladığı mart ayından beri en düşük seviyesine geriledi, enflasyon ise ekimde yıllık yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmeler ve artan kar satışları ile Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,14 azalışla 43,5 dolara gerilerken, bakır ise sınırlı da olsa düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıdı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünkü konuşmasında ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanması ve potansiyel Kovid-19 aşısının belirsizlikleri azalttığını kaydetse de pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da enflasyon ekimde yatay seyrederken, İngiltere 3. çeyrekte yüzde 15,5 daraldı ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 6,8 ile tahminlerden daha fazla geriledi. Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti. ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,5 yükseldi.