Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçerken, ABD, 11,4 milyon ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Artan Kovid-19 vakaları ülkelerin tekrar sıkı tedbirler uygulamasına neden olurken, teşvik beklentileri ve birbiri ardına gelen aşı haberleri, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı fiyatlamaların derinleşmesine neden oluyor.

Hizmet, ulaştırma ve finans sektörü hisselerinde alımlar etkisini artırırken, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde ise kar satışlarının daha etkili olduğu görülüyor.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları piyasaları destekledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York Borsasında aşı haberlerinin iyimserliği ile alıcılı bir seyir izlendi.