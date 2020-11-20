FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 20.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ekonomiye yönelik teşvik belirsizlikleri ile karışık bir seyir izlerken, Türk lirası varlıklar "ekonomide yeni dönem" söylem ve adımları ile pozitif ayrıştı. Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ekonomiye yönelik teşvik belirsizlikleri ile karışık bir seyir izlerken, Türk lirası varlıklar "ekonomide yeni dönem" söylem ve adımları ile pozitif ayrıştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aşarken, piyasaları bugüne kadar destekleyen ekonomik destek paketlerine ilişkin belirsizlikler dün küresel ölçekte pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Ekonomik destek paketlerine ilişkin ABD'de pozitif haberler öne çıkarken, Avrupa tarafında belirsizliklere bir yenisi daha eklendi.

Brexit düğümünü çözmekte zorlanan Avrupa Birliği (AB), dün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve Kovid-19 ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Üye ülkelerin büyük çoğunluğu masadaki anlaşmayı kabul ederken bazıları buna destek veremeyeceklerini belirtti. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulma çabalarını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayıları, alınan tedbirler, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileri nedeniyle 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların öneminin arttığını belirterek, pay piyasalarının pozitif gelişmeleri fiyatlamaya daha istekli olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının, beklentilerin aksine artmasına karşın, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği haberleri, New York borsasının alıcılı bir seyir izlemesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa borsalarında ise, dün AB Liderler Zirvesi'nde anlaşma sağlanamaması sonrası satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artarak 1,1879'a çıktı.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi. Veriler sonrası ve artan Kovid-19 vaka sayılarının neden olduğu endişelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilginin, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam ettiği görüldü.

Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da rekorlar kırılırken, dolar/TL yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den günü tamamladı. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana taşıdığı günde, bir önceki güne göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.313,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması
Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması
Büyük ikramiye belli oldu
Büyük ikramiye belli oldu
Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur?
Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Binbir zahmetle yapılıyor! Litresi 100 TL'ye satılıyor
Binbir zahmetle yapılıyor! Litresi 100 TL'ye satılıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz artırımı sonrası borsa... 20 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Faiz artırımı sonrası borsa
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
2021'de değerlenecek hisseler... 19 Kasım 2020 Perşembe KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
WhatsApp ve Telegram'dan hisse önerisi yapanlara hapis cezası... İşte yatırım tavsiyesi yapanlara ceza! Sosyal medyadan hisse önermenin cezası nedir?
Hisse önerenlere hapis cezası!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
2021'de hangi hisseye yatırım yapılır... Uzman Borsa Stratejisti'nden dikkat çeken öneri! 2021'de borsada hangi sektör kazanacak?
2021'de borsada hangi sektör kazanacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.