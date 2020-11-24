Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık seçiminin, Donald Trump'ın açıklamaları ile tamamen gündemden düşeceği beklentisi ile yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi. Açıklama sonrası Asya borsaları yeni güne alıcılı başlarken, vadeli işlemlerde New York ve Avrupa borsası endeks sözleşmeleri de yükseliş kaydetti. Borsalardaki pozitif seyirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Biden'ın Hazine Bakanı olarak eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı atayabileceği yönündeki haberler de etkili oldu. Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 59 milyonu aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,4 milyona yaklaştı. Hükümetler, yeni tedbirleri hayata geçirse de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor" ifadelerini kullanması, piyasalarda iyimserliğin devam etmesini sağladı.

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) imalat sanayi ve hizmet sektöründe beklentileri aşmasının ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Avrupa tarafında ise PMI, imalat sanayisinde tahminler doğrultusunda gerilerken, hizmet sektöründeki düşüş beklentilerden de fazla oldu. PMI verileri sonrası Avrupa borsaları günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, avro/dolar paritesi, 1,18 sınırına kadar gerilemesi sonrası 1,1850 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Endekslere dayalı kontratlar, bugün vadeli işlemelerde ortalama yüzde 0,4 artışla işlem görüyor. Japonya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" desteklerinin askıya alınacağı açıklamalarına karşın artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.