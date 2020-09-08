Piyasalarda neler bekleniyor?

Avrupa tarafında ise perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesinden bulduğu destekle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ekim ayı için ihracat fiyatlarında indirime gitme kararı ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebini azaltacağı endişeleri ile geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüşünü dün de sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 4 işlem gününde 46 dolardan 42 dolara geriledi.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla dün piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Avrupa borsalarında yüzde 2'yi aşan yükselişler ve petrol fiyatlarının yavaşlasa da düşüşünü 4. işlem gününe taşıması dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak dün yüzde 0,2 azalışla 1,1815'e geriledi.

Bugün Avrupa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ekonomilerde sert gerilemelere neden olduğu yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomideki hareketlenmenin gözlendiği öncü göstergelerin 3. çeyrekte toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceğine işaret etmesi pay piyasalarının pozitif seyrinde en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Piyasaların önündeki önemli riskler arasında ise AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle anlaşmasız Brexit'in tekrar gündeme gelmesi ve Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişeleri bulunuyor.

Asya tarafında, bugün Japonya'da açıklanan GSYH 2. çeyrekte yüzde 7,9 geriledi. Beklentiler GSYH'nin yüzde 8,1 azalacağı yönündeydi. Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.