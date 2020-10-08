Piyasalarda neler bekleniyor?

Mali desteklerin devam etmesi yönünde Fed'den gelen güçlü mesajlar, piyasalarda bu yöndeki beklentileri tekrar canlandırırken, ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarla pozitif havayı destekledi.

Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçime kadar durduran Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle özellikle hava yolu şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, piyasalardaki yüzde 1,5 artış beklentisine karşın ağustosta yüzde 0,2 azalırken, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi de piyasaları olumsuz etkiliyor.