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Piyasalarda neler bekleniyor?

BORSA HABERLERİ  | 20.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD teşvik paketine ilişkin endişe ve iyimserliklerin fiyatlanmasına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi izlenecek.

Piyasalarda neler bekleniyor?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki ekonomik destek paketi görüşmeleri piyasalara yön vermeye devam ederken, Pelosi, hafta sonu yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurdu. Bu gelişme dün dünya genelinde pay piyasalarının alıcılı seyretmesini beraberinde getirse de verilen sürenin azalmasına karşın bir anlaşma sağlanamaması iyimserliğin sönmesine neden oldu.

Pay piyasalarının negatife dönmesinde teşvik paketi belirsizliğinin sürmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi, Brexit'e dair haber akışı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kış aylarının zorlu geçeceğine dair uyarısı ve ABD'de siyasi endişelerin artması etkili oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Yüksek Mahkeme Cumhuriyetçi Parti'nin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde postayla zamanında kullanılmış oyların seçimden 3 gün sonrasına kadar sayılabileceğine hükmetti. Söz konusu karar, postayla oy kullanılması konusunda "avantajlı" olarak değerlendirilen Demokratlar tarafından "zafer" olarak karşılandı. Bu gelişme, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz edip etmeyeceğine dair tartışmaların da sürmesini beraberinde getirdi. Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında son canlı yayın tartışması da 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da dün yakından takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgını nedeniyle uzun ve belirsiz bir toparlanmayla karşı karşıya olduğunu, para ve maliye politikası desteğinin devamının gerektiğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de ülke ekonomisinin toparlanması, Fed'in piyasalara desteğini sonlandırması veya faiz oranlarını artırmasının biraz zaman alacağını ifade etti.
Söz konusu gelişmelerle dün yükselişle güne başlayan New York borsasında endeksler kapanışa doğru kazançlarını geri verdi ve eksiye geçti. Dow Jones endeksi yüzde 1,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, 3 endeks de yaklaşık son 10 günün en düşük seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar endeksi, dün 93,2 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün 93,4 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de dün yükselişini 3. güne taşıyarak yüzde 0,78'in üzerine çıktı, bugün de yüzde 0,767 seviyelerinde hareket ediyor. ABD endeks vadelileri tarafında ise alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa tarafında İngiltere, Fransa, Almanya'nın ardından İtalya'da da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılırken, bu durumun ekonomi üzerinde yarattığı baskı risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Öte yandan, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen Brexit müzakerelerine dair belirsizlikler de sürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz ve AB müzakerecileri David Frost ve Michel Barnier arasındaki görüşme sonrasında AB ile ticaret müzakerelerinin devam etmesi için hala bir dayanak olmadığı bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 1,18 seviyelerini test etmesinin ardından bugün 1,1774 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Endeks vadelileri tarafına bakıldığında ise işlemlerin karışık bir seyirde gerçekleştirildiği görülüyor.

Asya tarafında yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 1,06 artışla 1.205,37 puandan tamamladı ve 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,87 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 7,89 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

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