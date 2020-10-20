Piyasalarda neler bekleniyor?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki ekonomik destek paketi görüşmeleri piyasalara yön vermeye devam ederken, Pelosi, hafta sonu yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurdu. Bu gelişme dün dünya genelinde pay piyasalarının alıcılı seyretmesini beraberinde getirse de verilen sürenin azalmasına karşın bir anlaşma sağlanamaması iyimserliğin sönmesine neden oldu.

Pay piyasalarının negatife dönmesinde teşvik paketi belirsizliğinin sürmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi, Brexit'e dair haber akışı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kış aylarının zorlu geçeceğine dair uyarısı ve ABD'de siyasi endişelerin artması etkili oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Yüksek Mahkeme Cumhuriyetçi Parti'nin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde postayla zamanında kullanılmış oyların seçimden 3 gün sonrasına kadar sayılabileceğine hükmetti. Söz konusu karar, postayla oy kullanılması konusunda "avantajlı" olarak değerlendirilen Demokratlar tarafından "zafer" olarak karşılandı. Bu gelişme, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz edip etmeyeceğine dair tartışmaların da sürmesini beraberinde getirdi. Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında son canlı yayın tartışması da 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.