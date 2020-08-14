FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda veri gündemi yoğun! İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda veri gündemi yoğun! İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 14.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde ve dünyada yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler, veri gündeminde, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda veri gündemi yoğun! İşte takip edilecek veriler

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin 963 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşmesine karşın New York borsasında teknoloji hisseleri hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, teşvik paketi görüşmelerinin çıkmazda olduğunu söylemesinin endişeleri artırdığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin, Katma Değer Vergisi indirimi yapılmasının etkisiyle temmuzda 2016’dan beri ilk kez sıfırın altına inerek, yüzde eksi 0,1 olmasının ardından pay piyasalarında düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, temmuzda yıllık yüzde 4,8 artışa karşın beklentilerin altında kaldığı, perakande satışların ise tahminlerin aksine temmuzda gerilediği görüldü. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 1,3 geriledi.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın üzerinde tutunamadı ve Avrupa borsalarına paralel düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybederek günü 1.100,26 puandan tamamladı. Dün 7,3391'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,3470 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını dile getiren analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 artmasını, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 gerileyeceği tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı TCMB Beklenti Anketi

12.00 Avro bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ağustos ayı tüketici güven endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!Gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!
Piyasalarda neler takip edilecek?Piyasalarda neler takip edilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
'İflaslar sonbaharda artacak'
'İflaslar sonbaharda artacak'
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
İşte en ucuz sıfır otomobiller
İşte en ucuz sıfır otomobiller
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşte ekonominin #10yearschallenge'ı
İşte ekonominin #10yearschallenge'ı
Goldaş yatırımcısı ne yapacak?
Goldaş yatırımcısı ne yapacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler takip edilecek?
Piyasalarda neler takip edilecek?
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor?
Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı
Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.