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Piyasalarda yeni haftada neler bekleniyor?

BORSA HABERLERİ  | 07.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü ECB'nin faiz kararında.

Piyasalarda yeni haftada neler bekleniyor?

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korusa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisini açıklaması ve tahminlerin üzerinde değerlenen avro nedeniyle perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemi arttı.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alım programı ve avrodaki değerlenme nedeniyle sözle yönlendirme stratejisinde değişikliğe gidilebileceği öngörülüyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görüşleri destekleyen veriler küresel ölçekte devam ederken, geçen haftanın ikinci yarısında özellikle teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ve sert düşüşler yatırımcıları tedirgin etti.

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorlar sonrası perşembe günü etkisini artıran satışlar haftanın son işlem günü de devam etti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ağustosta 1,37 milyon kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 8,4'e düşmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de bugün işçi bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, hafta genelinde ise cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini söyledi. Teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde ise geçen haftaki toparlanma sonrası 93 seviyesinin izlenmesi gerektiğini bildirdi. Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin geçen hafta yerini sınırlı da olsa düzeltmeye bırakmasına karşın hisse senetleri, haftanın son işlem günlerindeki satıcılı seyirle bir önceki hafta kapanışına göre ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 geriledi.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde henüz somut bir ilerleme sağlanamaması ve anlaşmasız Brexit'in tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde baskıya neden olurken, ECB'nin perşembe günkü kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında bulunuyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan verilere göre, ihracatın ağustosta yüzde 9,5 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü ABD ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.086,32 puandan tamamladı. Geçen haftayı 7,4359'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

11.30 Avro Bölgesi, eylül ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri

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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
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