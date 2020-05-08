Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, sınırlandırmaların kaldırılması ve böylece ekonomilerin açılacağına ilişkin iyimserliği artırıyor.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam etmesi, pay piyasalarını destekleyen etkenlerin başında geliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından pay piyasalarının, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle yükseliş eğilimini koruduğu görüldü.