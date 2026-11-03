Özelleştirme İdaresi, Antalya'nın Kaş ilçesindeki taşınmazların satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazların satışına ilişkin kararını açıkladı. Toplam 835,29 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların tek parça halinde satılması onaylandı.

Söz konusu satışa ilişkin karar tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SATIŞ BEDELİ 45,5 MİLYON LİRA OLDU

ÖİB'nin onayladığı karara göre Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde yer alan 835,29 metrekarelik taşınmazların tamamı, 45 milyon 500 bin lira teklif sunan Buğra Mete Karaman'a satılacak. İhalede en yüksek teklifi veren Karaman'a gerçekleştirilecek satış işlemi böylece Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır