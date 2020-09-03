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Piyasaların gözü enflasyon verilerinde

BORSA HABERLERİ  | 03.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD borsaları öncülüğünde yükseliş eğilimini korurken, bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Piyasaların gözü enflasyon verilerinde

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentilerle New York borsasındaki yükseliş eğilimi ve rekorlar dün de devam etti.

Kovid-19'a yönelik teşvik paketi konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir başka teşvik paketi için görüşmelere başladığı haberleri sonrası pay piyasalarının yükselişi ivme kazanırken, dolar endeksi de toparlanmaya devam etti.

Önceki gün 91,75 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yükselişe geçen dolar endeksi, bugün 93 seviyesini test ediyor.

Dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı verisinin ağustosta 428 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarına devam etti. Dow Jones endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 daha yükselmesi durumunda tarihi zirvesine ulaşmış olacak.

Avrupa borsalarında ise dolar karşısında gerileyen avronun desteğini alan pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 değer kazandı.

Bugün Asya tarafında, açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki yatay seyre karşın dün ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir, Asya pay piyasalarının büyük çoğunluğunda da etkili oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de açılıştaki yükseliş eğilimini koruyamayan Şanghay bileşik endeksi, bir önceki kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Yurt içinde, dün 1.080-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.083,91 puandan tamamladı. Dün 7,3858'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ve yarınki yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Bugün açıklanacak veriler arasında, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik PMI verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı endeks

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