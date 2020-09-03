Piyasaların gözü enflasyon verilerinde

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentilerle New York borsasındaki yükseliş eğilimi ve rekorlar dün de devam etti.

Kovid-19'a yönelik teşvik paketi konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir başka teşvik paketi için görüşmelere başladığı haberleri sonrası pay piyasalarının yükselişi ivme kazanırken, dolar endeksi de toparlanmaya devam etti.

Önceki gün 91,75 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yükselişe geçen dolar endeksi, bugün 93 seviyesini test ediyor.

Dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı verisinin ağustosta 428 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarına devam etti. Dow Jones endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 daha yükselmesi durumunda tarihi zirvesine ulaşmış olacak.