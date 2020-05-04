Piyasaların gözü enflasyon verisinde

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kalmış olabileceği fiyatlamaları ile nisan ayında yüksek oranlı getiri sağlayan borsalar mayıs ayına negatif başladı.

Cuma günü açık olan ve bugün yeni haftaya başlayan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlerin gelecek dönem bilançolarına ilişkin olumsuz beklentilerle satıcılı bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu mayısın ilk gününde, ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,20 değer kaybetti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını ifade eden ABD Başkanı Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesi, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktı.