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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni dönem: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor

Rekabet Kurulu, Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ (MAŞ) hakkında Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj hizmeti pazarına yönelik yürütülen ön araştırmayı, alınan taahhütlerle sonlandırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni dönem: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun MAŞ hakkında Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki elektrikli araç şarj hizmeti pazarındaki münhasırlık uygulamaları sebebiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda yeni dönem: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor 1

Dosya kapsamında, otoyol hizmet tesislerini işleten şirketin, tesislerde elektrikli araç şarj istasyonu kurma ve işletme bakımından, hissedarları ile aynı ekonomik bütünlükte bulunan teşebbüslere münhasırlık tanıdığı ve rakip şarj ağı işletmecilerinin bu tesislerde faaliyet gösterme taleplerini reddettiği yönünde "ciddi" şüphelerin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, ön araştırma süreci devam ederken teşebbüs tarafından, dosya kapsamındaki rekabetçi endişelerin giderilmesi amacıyla taahhüt başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda yeni dönem: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor 2

Taahhüt süreci sonucunda şirket tarafından sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması gerekçeleriyle kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nihai metindeki taahhütlerin, şirket bakımından bağlayıcı hale getirilerek, yürütülen ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Teşebbüs tarafından sunulan nihai taahhüt metni çerçevesinde şirket, otoyolda faaliyette bulunacağı süre boyunca elektrikli araç şarj hizmeti sunan herhangi teşebbüs ile münhasırlık içeren sözleşme imzalamayacak. Burada şirket, otoyol hizmet tesislerinde faaliyette bulunan veya bulunacak elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı, genel gider payı gibi hususlarda teşebbüsler arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalarda bulunmayacak. Şirket, eşit işlem ilkesine uygun hareket edecek, otoyolda faaliyet göstermek isteyen elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler bakımından başvuru ve davet süreçlerine ilişkin hazırlıklarını Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç 2 ay içinde tamamlayacak ve değerlendirme sürecini en geç 4 ay içinde sonuçlandıracak. Şirket, otoyoldaki hizmet tesislerinde faaliyetteki elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler ile yeni işletmecilere uygulanacak ticari koşullarda eşitlik sağlayacak, taahhütlere uyumun izlenebilmesi adına 3 yıl süre ile 6 ayda bir olmak üzere Kuruma bilgilendirme yapacak."

Kuzey Marmara Otoyolu nda yeni dönem: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor 3

Öte yandan açıklamada, kararla otoyolda elektrikli araç şarj istasyonu pazarında rekabetçi endişelerin giderilmesi ve şarj hizmeti almak isteyen tüketicilerin seçeneklerinin artırılmasının amaçlandığı da aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç Kuzey Marmara Otoyolu Şarj istasyonu
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