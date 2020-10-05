Piyasaların gözü enflasyon verisinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmeler, geçen hafta pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aşarken, Avrupa tarafında tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler ise, risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artsa da beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki oylama ve Trump'ın tavrına ilişkin belirsizliğin devam etmesi de New York borsasının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu.