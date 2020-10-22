Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında

Dün Cumhuriyetçiler tarafından Senato'ya sunulan 500 milyar dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım paketi Demokratların engeline takıldı. Oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, seçimden önce geçip geçemeyeceği belirsiz de olsa hala daha geniş kapsamlı yardım konusunda bir anlaşma umudu taşıdığını belirterek, görüşmelere devam edeceklerini ve tasarının 1 Kasım'a kadar geçmesini istediğini söyledi. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların teşvikte doğru olanı yapacakları yönünde hiçbir mesaj görmediğini ifade etti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, bugün Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden son kez düzenlenecek canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek. Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını belirtmesi, jeopolitik tarafta risk algısını artırdı.

Teşvik paketi belirsizliği ve Kovid-19 vaka sayısının Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede artmaya devam etmesi, petrol fiyatlarında talebe ilişkin endişelerle sert satış getirdi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 azalarak 41,7 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 41,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.