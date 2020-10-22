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Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında

BORSA HABERLERİ  | 22.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bekleniyor. Küresel piyasalar, ekonomik destek paketine ilişkin iyimser beklentiler ile anlaşma sağlanamayacağı endişelerinin fiyatlanmasına bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor.

Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında

Dün Cumhuriyetçiler tarafından Senato'ya sunulan 500 milyar dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım paketi Demokratların engeline takıldı. Oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, seçimden önce geçip geçemeyeceği belirsiz de olsa hala daha geniş kapsamlı yardım konusunda bir anlaşma umudu taşıdığını belirterek, görüşmelere devam edeceklerini ve tasarının 1 Kasım'a kadar geçmesini istediğini söyledi. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların teşvikte doğru olanı yapacakları yönünde hiçbir mesaj görmediğini ifade etti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, bugün Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden son kez düzenlenecek canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek. Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını belirtmesi, jeopolitik tarafta risk algısını artırdı.

Teşvik paketi belirsizliği ve Kovid-19 vaka sayısının Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede artmaya devam etmesi, petrol fiyatlarında talebe ilişkin endişelerle sert satış getirdi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 azalarak 41,7 dolarla bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 41,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı tarafında, İngiliz AstraZeneca şirketi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmalarının, deneylere katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirmesine karşın devam edeceği açıklandı.

Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. ABD tahvil faizleri dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,836 seviyesini görürken, bugün yüzde 0,81 seviyelerinde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise dün 92,5 ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 92,7-92,8 dar bandında hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne negatif başlangıç yaptığı görülüyor.

Avrupa tarafında artan vaka sayıları endişe kaynağı olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bu durumun ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu vurguladı. Diğer taraftan İngiltere'de bir kent için daha alarm seviyesi "en yüksek"e çıkarıldı. Pay piyasaları dün art arda 3'üncü işlem gününde de gerilerken, sağlık ve inşaat hisseleri öncülüğünde Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,91 geriledi. Avro/dolar paritesi 4 günlük yükselişin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1848 seviyelerinde hareket ederken, Avrupa endeks vadelilerinde yeni işlem gününde negatif bir seyir izliyor.

Asya borsalarında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminini 0,6 puan düşürerek bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı öngörüsünde bulunmasının ve teşvik paketi belirsizliği ile negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün 7,7894 ile 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 7,82 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan Kovid-19 vaka sayılarının risk iştahını azalttığını belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek Trump ile Biden tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, Merkez Bankası faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı öncü endeks

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

18.00 ABD, ekim ayı Kansas City Fed İmalat Endeksi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mecbur faiz arttırımı yapıcak yüzde 15 e sabitler
Merkez bankası mı kaldı.Kötü yönetilen bir ülkenin meyvelerini anormal bir atışla döviz,Altın ve gelen faiş zamlardır.
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