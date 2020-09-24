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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

BORSA HABERLERİ  | 24.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti. ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede bileşik PMI, hizmet sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak 54,4'e geriledi.

Avrupa tarafında, PMI verilerinin özellikle hizmet sektöründe beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalması sonrası, avro/dolar paritesi düşüşü eğilimini sürdürerek, 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD borsalarında satışların etkisini artırmasında önce kapanan Avrupa borsalarında, paritedeki düşüşün desteği ile yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

ABD borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin artabileceği endişeleri ile yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı. Dün 7,7041'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7010 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından dün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün TCMB'nin faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri

11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni

14.00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı konut satışları

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