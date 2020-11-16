Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini hafta boyunca devam ettirdi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı konusundaki olumlu gelişmeler de pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı ve buna paralel rekorları beraberinde getirdi.

Geçen hafta gelişmiş ülkelerde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, para politikaları üzerinde enflasyon baskısının oluşmadığı ve buna bağlı olarak teşvik konusunda merkez bankalarının elinin rahat olduğu öngörülerini artırarak piyasaları destekledi.

Haftalık bazda ise sektör bazlı farklılıkların öne çıktığı New York borsasında, Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,55 geriledi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 4,08 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,16 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hükümetlerin tedbirleri sıkılaştırması ve devam eden Brexit belirsizliğine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün devam ettiği görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,4 geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İngiltere'de FSTE 100 endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,36 azalışla tamamladı.

Haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 6'ya yakın artarken, avro/dolar paritesi haftanın ikinci yarısında toparlanarak 1,1850 seviyesinde dengelendi.