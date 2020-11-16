FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

BORSA HABERLERİ  | 16.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve devam eden teşvik beklentileri ile pozitif seyir korunurken, yurt içinde, bu hafta perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Geçen hafta gelişmiş ülkelerde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, para politikaları üzerinde enflasyon baskısının oluşmadığı ve buna bağlı olarak teşvik konusunda merkez bankalarının elinin rahat olduğu öngörülerini artırarak piyasaları destekledi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı konusundaki olumlu gelişmeler de pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı ve buna paralel rekorları beraberinde getirdi.

ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini hafta boyunca devam ettirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Haftalık bazda ise sektör bazlı farklılıkların öne çıktığı New York borsasında, Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,55 geriledi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 4,08 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,16 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hükümetlerin tedbirleri sıkılaştırması ve devam eden Brexit belirsizliğine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün devam ettiği görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 4,4 geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İngiltere'de FSTE 100 endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 0,36 azalışla tamamladı.

Haftalık bazda ise endeksler ortalama yüzde 6'ya yakın artarken, avro/dolar paritesi haftanın ikinci yarısında toparlanarak 1,1850 seviyesinde dengelendi.

Asya borsaları da yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Çin'de açıklanan sanayi üretim verisinin ekimde yıllık yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2 yükseldi.

Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,5 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,3 artışla 43,4 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise geçen haftaki yüzde 3,2'lik değer kaybı sonrası 1.890 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Geçen hafta, Türkiye'nin risk primi 530 seviyelerinden 400'ün altına kadar gerilerken, dolar/TL, bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da ise işlem hacmi rekoruyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Geçen hafta uluslararası piyasada 7,5442'den kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 7,6580 seviyesinden başladı.

Analistler, bu hafta TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları, çarşamba günü Avrupa'nın enflasyon verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve cuma günü yapacağı konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.240 puanın destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 7,40'ın gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed sanayi endeksi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Aşının altın fiyatlarına etkisi!
Aşının altın fiyatlarına etkisi!
Dikkat! Ödediğiniz o ücretleri geri alabilirsiniz
Dikkat! Ödediğiniz o ücretleri geri alabilirsiniz
Yıllarca çıra zannedip yaktılar, Çinli firma talip oldu
Yıllarca çıra zannedip yaktılar, Çinli firma talip oldu
Aşının dolara etkisi devam ediyor!
Aşının dolara etkisi devam ediyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CRFSA ve PETKM onaylandı... 16 Kasım 2020 Pazartesi KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Borsa İstanbul 'Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nı açıyor
Borsa İstanbul 'Kıymetli Madenler Swap Pazarı'nı açıyor
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Koronavirüs aşısının borsaya etkisi... 12 Kasım 2020 Perşembe KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Borsa, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.