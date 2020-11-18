Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 337 bine ulaştı. ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayılarındaki hızlı artış, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanları da dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da salgına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin, bir finansal krize evrilmemesini sağlamanın, politika yapıcıların önündeki en büyük zorluk olduğunu söyledi.