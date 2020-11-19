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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

BORSA HABERLERİ  | 19.11.2020 09:15 | Son Güncelleme

Piyasalar, bugün yapılacak olan Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün14.00'te açıklanacak. Yabancı kuruluşlar, ekonomistler faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı olası değişikliğin yanında faiz oranlarında sadeleştirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) ekonomi yönetiminde önceki hafta gerçekleşen değişikliğin arından bugün ilk toplantısını yapacak.

Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından banka yöneticileriyle bir araya gelen Naci Ağbal'ın başkanlık edeceği ilk toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak edilirken, kritik karar 14.00'da açıklanacak.

Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal faizi yüzde 10,25 seviyesinde bırakmıştı.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz dün yaptığı açıklamada dikkat çeken 'faiz' mesajı vermişti.

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Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışının devam ettiği görülüyor. Sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 349 bine ulaşırken, ülkeler tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü.
New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı ise dün de devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Aşı haberlerine karşın tedbirlerin ekonomilerdeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği beklentileri ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

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Dün Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi de yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar endeksi, 92,2-92,5 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde borsaların, teşvik beklentilerini fiyatlayarak yükseliş eğilimini dün de koruması dikkati çekti. Artan vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Bugün Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Altın ve petrol fiyatları ise, Asya piyasalarında şu dakikaya kadar yatay seyretti.

Yurt içinde, dün yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde alımların banka hisselerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, bankacılık endeksi günü yüzde 5,05 değer kazancıyla tamamladı.

Dün 7,7180'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, artan Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle öneminin arttığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kası ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.00 ABD, ekim ayı konut satışları

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tekarlıyorum. bu oyuncularlamaçı kazanamayız.yeni oyuncular lazım. bu oyuncularla bu duruma getirildi.ülkemizde ekonomist yokmuda. bunlarla devam dediniz. iyidi niye görevden aldınız. kötuyudu. niye görev veriyorsunuz.
chp ekonomi politikası : akp bop habur davul zurna fetö saman, chp dış politikası : akp bop habur davul zurna fetö saman, chp iç politikası : akp bop habur davul zurna fetö saman,
erdoğan emriverdi. Merkez bankası da kimmiş? Onlar sadece erdoğan ne derse onu basına duyuruyorlar. Ve durum ortada. euro 10 tl ye dayandı.
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