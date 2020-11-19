Faiz kararı sonrası dolar tahmini... Dolar kaç TL? 19 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. 19 Kasım tarihinde yapılacak Merkez Bankası toplantısı için nefesler tutuldu. Toplantı sonrasında alınacak kararlardan nasıl bir sonuç çıkacağı şimdiden merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki19 Kasım 2020 Perşembe bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 19 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 19 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 19 Kasım Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7179 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.08 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,7223 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,7135 lira olarak 19 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. BUGÜN EURO VE STRELIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,1458 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.07 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,1565 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 19 Kasım 2020 tarihinde 9,1353 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,2204 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0.13 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,2303 lira, alış fiyatı 10,2107 ile başladı. DOLAR DÜŞER Mİ? ABD menşeli Citibank tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre; uygun ve yaygın şekilde dağıtılabilecek olan aşıların piyasaya çıkması halinde bu durumun dolarda aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Citi'nin doların değer kaybedeceğine dair görüşleri ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesine yönelik tahminlere dayanıyor. Buna göre enflasyon beklentisi artsa dahi Fed'in faiz oranlarının düşük tutulacağı düşünülüyor.

DOLAR/TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK Mİ? Goldman Sachs ABD seçimlerini vurgulayarak dolar tahmininin yer aldığı, yayınladığı notta doların 2021 yılında da değer kaybedeceğini belirterek, gelişen ülkelerin para birimlerinin daha güçlü artacağını açıkladı. Bu nedenle Rus Rublesi'nin oldukça yüksek değer kazanacağını ve Türk Lirası'nın önüne geçeceğini belirten banka stratejistleri yayımladıkları notta, Goldman Sachs’ın Rus rublesi için Türk lirasına göre “çok daha iyimser” olduğunu belirttiler. ABD seçimlerine doğru kayda değer ölçüde siyasi risk primi fiyatlanması nedeniyle notu yayınladıklarını belirten banka, gerekçe olarak bu bilgiyi paylaştı. Doların Türk Lirası karşısında değerinin ne olacağını araştıran yatırımcılar, dolar/TL artacak mı, uzmanlardan dolar/TL tahminini araştırırken bankanın yorumuyla karşılaştı.DOLAR TAHMİNİ YORUMUNUN DEVAMİ İÇİN TIKLAYINIZ Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı? CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,6577 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0793 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1318'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? GÜNCEL DÖVİZ KURLARI Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.