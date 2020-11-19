Uzmanlardan faiz kararı sonrası altın fiyatları...19 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta tekrar hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 19 Kasım 2020 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 767,00 lirayı gördü. 19 Kasım Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ise 753,50 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapacağı toplantıdan sonra altın ve dolar fiyatları nasıl ilerler, dolar düşerse gram altın fiyatı da düşer mi sorusu öne çıktı. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığın açıklamada ons altının uzun vadedeki hareketlerine bakılacağını belirterek şöyle devam etti; "Kısa vadede dolar kuru hareketi Merkez Bankası kararıyla biraz daha aşağı giderse gram altında düşüş görmeye devam edebiliriz. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakılacaktır." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı , şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.867,92 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.057,20 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.19 artışla başladı.

ALTININ ONS FİYATI NE OLACAK?

Altının ons fiyatı ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi araştıran yatırımcıların gözleri 19 Kasım'da yapılacak olan TCMB’nin faiz kararı toplantısında. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ faiz kararı toplantısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Gram altın yatırımcısı mevcutta bir süre daha uzun pozisyonlarını korumaya devam edebilirler, ancak stop loss eklemelerini tavsiye ederim. 19 Kasım günü TCMB’nin faiz kararı bulunuyor ve beklenti bir faiz artışı yapılması yönünde. Bu durum bu tarihe kadar TL varlıklardaki pozitif görümünü korumasına destekleyici olabilir ve Dolar/TL’deki sakin seyirde, gram altının yükselişini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, gram altın yatırımcıları ilave pozisyon için ons altının 1900 dolar üzeri ısrarcı seyrini görmesi durumunda değerlendirebilirler. " ALTIN YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

