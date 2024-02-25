Rekor seviyeye yükselen Borsa İstanbul'da hareketlilik: Yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da rekor sonrası 9 bin puan seviyesine çıkarken yeni halka arzlara da onaylar verildi. Yatırımcı sayısı 8 milyon sınırına yaklaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Borsada yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında yeni halka arzların başlamasıyla üst üste ikinci haftada da artış yaşandı.

Pay senedi yatırımcı sayısı 23 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 245 bin 272 kişi arttı.

Yatırımcı sayısı 7 milyon 728 bin 937'den 7 milyon 974 bin 209'a çıktı.

İKİ ŞİRKET DAHA HALKA ARZ OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, 2 yeni halka arza daha onay verdi. Kurul, Mogan Enerji ve Artemis Halı'nın halka arzına onay verdi.







