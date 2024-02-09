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Rekor üstüne rekor geldi, Borsa kritik seviyeyi aştı!

09.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Güne rekorla başlayan Borsa İstanbul'da kritik seviye aşıldı. 9.016,02 görüldü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran madencilik oldu.

Rekor üstüne rekor geldi, Borsa kritik seviyeyi aştı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 9.016,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,09 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.985,89 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 0,84 ile sigorta geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul rekor kritik
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