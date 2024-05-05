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Rekorlar kıran Borsa İstanbul'a 4 yeni endeks geliyor! 13 Mayıs'tan itibaren...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 09:10
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Rekor üstüne rekor kıran ve 10 bin puan üzerine çıkan Borsa İstanbul'a 13 Mayıs'tan itibaren 4 yeni endeks geliyor. Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlandı.

Rekorlar kıran Borsa İstanbul'a 4 yeni endeks geliyor! 13 Mayıs'tan itibaren...

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için 13 Mayıs'tan itibaren 4 yeni endeks hesaplanmasına karar verdi. Açıklamada, bu kapsamda, Borsa İstanbul tarafından "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip eurobondlar ile "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan eurobondların dolar bazlı ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren toplam 4 yeni endeksin hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul açıklamasında, "Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından beri borsamızda işlem gören paylardan oluşan sürdürülebilirlik endeksleri hesaplanmaktadır. Borçlanma araçlarında da son yıllarda çevresel ve sosyal konulara pozitif etkisi olacak projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen kıymetlerin sayısında artışlar görülmektedir. Bu artışlar neticesinde gelinen noktada Borsa İstanbul olarak sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçları için de endeksler oluşturulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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