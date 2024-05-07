S&P'nin Türkiye kararının ardından borsa için önemli uyarı! Rekor ve kâr realizasyonları detayı!

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. S&P'nin kararının ardından borsada yeni rekorlar gelebileceğini söyleyen BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş uyarılarda da bulundu.
Milliyet'e konuşan Maviş, "Piyasa aslında bu ihtimali fiyatladı. Borsada endeksin 10 bin puanın üzerine çıkması ve yeni rekorlara imza atmasında bu etkendi. S&P, 2 yıl içinde Türkiye’de para ve maliye politikaları ve enflasyonla mücadelede noktasında olumlu adımlar atılması halinde yeni bir not artırımının gelebileceğini ifade etti. Bunun fiyatlamasını borsada kısa bir süre için görebiliriz." dedi.
Maviş, "Yeni rekorlar gelebilir, beraberinde kar realizasyonları da gelebilir. Beklentinin sona ermesi ile birlikte kar realizasyonlarının gelebileceğine dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.