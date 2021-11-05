Sabancı Holding, küresel risklere rağmen büyümesini sürdürdü

Söz konusu dönemde Sabancı Holding, tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon TL seviyesinde net kâr gerçekleştirdi. Aynı dönemde konsolide net satışlarını ise yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon TL’ye yükseltti.

“BANKA DIŞI KOMBİNE GELİRLERDE YÜZDE 36 BÜYÜME”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti:

Sürekli daha iyiyi aramak, süreçleri devamlı olarak iyileştirmeye çalışmak Sabancı’nın iş kültürünün en önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu başarılı sonuçlar da bunun en büyük çıktısı. Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık.

9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk. Sanayi şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü operasyonel performanslarıyla yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi.

Sigorta iş kolunda, Aksigorta ve Agesa markalarıyla iki sigorta şirketinde yola tek ortakla çok daha güçlü bir şekilde devam ettiklerini ve yeni yapılanmayla birlikte iki şirketi de tam konsolidasyon kapsamına aldıklarını ifade eden Cenk Alper, “Aksigorta ve Agesa arasında işbirliğini artırmaya yönelik sinerji projeleri başlatıldı. Hedef müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılayabilme vizyonu doğrultusunda, iki şirket ortak proje geliştirme ve strateji çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Tüm dünyada artan emtia ve enerji fiyatları küresel ekonomide dalgalanma yaratırken, enerji iş kolunda Topluluk şirketleri güçlü finansal yapılarını korudu ve ülkemiz ekonomisine de ciddi katkılar sundu. Bu dönemde de ülkemizde sürekli olarak artan enerji talebinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılanması enerji şirketlerimizin en büyük önceliği oldu.

Bankamız 2021’in ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu dönemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve projeleriyle Topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine önemli katkılarda bulundu” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, yeni ekonomiye odaklanan Sabancı Holding, toplululuk vaadi doğrultusunda, Philip Morris Türkiye’deki hisselerinin tamamının (%25) devir sürecini geçtiğimiz ay içinde başlattı. Bu kapsamda, Philip Morris International Sabancı Holding’in Philsa ve PMSA’daki hisselerini alma planıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.

“İLK GÜNDEN BU YANA SAHADA, VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

Ülke genelinde yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için Sabancı Topluluğu’nun bu süreçte, tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Cenk Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

Enerji dağıtım işimiz kapsamında, bölgelerimizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde bölge insanımızın ilk günden bu yana yanında olduk, altyapı hizmetlerini hızlıca hayata geçirerek hayatın önemli seviyede etkilenmesini engellemek üzere her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarında ötelemeye giderek bir nebze destek olmaya çalıştık. Sigorta şirketlerimiz de bölgedeki hasarları öncelikli olarak telafi etti.

SABANCI TOPLULUĞU’NDAN, CUMHURİYET’İN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE TARİHİ SEFERBERLİK

Sabancı Topluluğu’nun, Cumhuriyet’in 98’inci kuruluş yıl dönümünde tarihi bir seferberlik başlattığını ifade eden Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu Topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz” dedi. Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu Adana’da, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde düzenlenen basın toplantısı ve gönüllü etkinliklerle başlatılan “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”, Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’a kadar devam edecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilecek.

