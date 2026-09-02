SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 03 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 92,45 TL’den başladı. Seans içinde 93,05 TL seviyesine yükseldi, en düşük 89,40 TL görüldü ve günü 92,50 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,75 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 40,83 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 92,50 TL, 93,20 TL, 93,20 TL, 93,65 TL, 93,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 92,50 TL – 93,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 02 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 90,87 TL, 52 günlük ortalama 90,85 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 91,67 TL ve 91,33 TL destek, 92,67 TL ve 93,33 TL direnç noktalarıdır.

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