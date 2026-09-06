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SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 07 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL), 07 Eylül Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 04 Eylül Cuma 2026 kapanış verilerine göre 92,60 TL kapanış, %-0,43 değişim ve 2,55 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 07 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,42%
AKSEN -0,69%
ALARK 0,27%
AEFES 1,32%
ASELS 2,10%
ASTOR 0,51%
BTCIM 2,41%
BIMAS 0,73%
BRSAN 4,00%
CANTE -0,75%
CIMSA 0,78%
CCOLA 0,25%
DSTKF 3,11%
ECILC 4,50%
EFOR 3,47%
EKGYO -0,36%
ENKAI 0,40%
EREGL 1,69%
FROTO 2,05%
GARAN 0,00%
GUBRF -0,73%
GLRMK 2,13%
HEKTS 1,54%
ISCTR 0,46%
KRDMD 1,26%
KTLEV -7,18%
KCHOL -0,60%
KUYAS -2,35%
MIATK 9,96%
MGROS 2,13%
OYAKC 2,37%
PASEU -9,95%
PGSUS 0,34%
PETKM -0,79%
SAHOL -0,43%
SASA 2,69%
SISE 1,03%
HALKB 9,93%
TAVHL 0,75%
TOASO 5,28%
TRMET -1,08%
TUPRS -0,64%
TRALT -1,74%
THYAO 1,54%
TTKOM 2,17%
TCELL 1,60%
TURSG 1,33%
ULKER 2,03%
VAKBN -0,36%
YKBNK 0,00%
Recep Demircan

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 04 Eylül Cuma 2026 tarihinde güne 93,10 TL’den başladı. Seans içinde 94,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 91,75 TL görüldü ve günü 92,60 TL’den kapattı.
SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 04 Eylül Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,55 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,42 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 92,60 TL, 93,00 TL, 92,50 TL, 93,20 TL, 93,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 92,50 TL – 93,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 04 Eylül Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 91,35 TL, 52 günlük ortalama 90,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 91,67 TL ve 91,33 TL destek, 92,67 TL ve 93,33 TL direnç noktalarıdır.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 07 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 07 Eylül Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KTLEV
42.68
21.466.937.827,68
% -7.18
18:10
THYAO
296
13.238.036.748,50
% 1.54
18:10
ASELS
388.25
12.833.799.163,25
% 2.1
18:10
AKBNK
71.85
11.063.612.767,70
% 0.42
18:10
TUPRS
388.5
8.995.672.843,25
% -0.64
18:10
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