SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 12 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 102,40 TL’den başladı. Seans içinde 104,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 101,90 TL görüldü ve günü 103,90 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,29 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 37,91 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 103,90 TL, 103,60 TL, 105,50 TL, 103,40 TL, 103,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 103,40 TL – 105,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 11 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 101,77 TL, 52 günlük ortalama 92,86 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 102,33 TL ve 101,67 TL destek, 104,33 TL ve 105,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.