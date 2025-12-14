SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 14 Aralık 2025 tarihinde güne 85,20 TL’den başladı. Seans içinde 86,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 85,10 TL görüldü ve günü 86,15 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 14 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,95 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,36 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 86,15 TL, 84,50 TL, 85,25 TL, 86,45 TL, 85,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 84,50 TL – 86,45 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 14 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 82,32 TL, 52 günlük ortalama 80,67 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 84,67 TL ve 83,33 TL destek, 86,67 TL ve 87,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.