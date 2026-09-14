SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 15 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 94,50 TL’den başladı. Seans içinde 96,15 TL seviyesine yükseldi, en düşük 94,20 TL görüldü ve günü 94,95 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,37 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,26 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 23,70 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 94,95 TL, 95,30 TL, 94,80 TL, 96,05 TL, 96,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 94,80 TL – 96,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 14 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 93,36 TL, 52 günlük ortalama 90,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 93,33 TL ve 92,67 TL destek, 95,33 TL ve 96,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.