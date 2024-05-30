Saudi Aramco'dan dev halka arz! Şimdiden 10 milyar doların üzerinde!

Suudi Arabistan, petrol devi Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına hazırlanıyor. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Saudi Aramco ikincil halka arzında 10 milyar dolardan fazla gelir elde edebilir.

TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Aramco’nun en büyük hissedarı Suudi Arabistan devleti gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek talep toplama sürecini başlatmak istiyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Orta Doğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep gösterdi.

EN BÜYÜK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Aramco beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

Halka arz gelirinin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Suudi ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına yardımcı olabilir.





