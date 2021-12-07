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Şişecam'dan Katar haberlerine yalanlama

07.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişecam, yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ile ortaklarına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı olmadığını ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

Şişecam'dan Katar haberlerine yalanlama

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam), yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ile ortaklıklarına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

KAP'A AÇIKLADI

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamanda, "Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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