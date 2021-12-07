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Akaryakıtta zam beklentisi! Uzman isim açıkladı: 70-85 kuruş zam gelebilir

07.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki yaşanan yükselişin ardından, ay başında indirim yapılan akaryakıta bu geceden itibaren 70-85 kuruş aralığında büyük bir zam daha geleceği iddia edildi.

Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi. Zamların ardından yapılan indirimler araç sahiplerini umutlandırsa da bu geceden itibaren yeniden zam yapılacağı iddia edildi. Ekonomist Oğuz Demir twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

MOTORİNDE 70-85 KURUŞLUK ZAM BEKLENTİSİ

Ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına yarın geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, “Motorinde hani 1 TL’lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL’lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?” ifadelerini kullandı.

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AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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