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ŞİŞECAM (SISE) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE), 31 Temmuz Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 30 Temmuz Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 41,34 TL kapanış, %-1,20 değişim ve 1,54 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ŞİŞECAM (SISE) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -2,69%
AKSEN 0,15%
ALARK -0,59%
AEFES 2,79%
ASELS -4,80%
ASTOR 3,42%
BTCIM -4,13%
BIMAS -0,91%
BRSAN -1,49%
CANTE -1,65%
CIMSA -2,16%
CCOLA -1,04%
DSTKF -0,94%
ECILC -2,21%
EFOR 0,75%
EKGYO -1,45%
ENKAI -2,63%
EREGL -1,76%
FROTO 0,79%
GARAN -2,53%
GUBRF 0,50%
GLRMK -2,89%
HEKTS 2,85%
ISCTR -2,20%
KRDMD -2,29%
KTLEV 0,58%
KCHOL -1,08%
KUYAS 0,65%
MIATK -2,28%
MGROS -0,88%
OYAKC 0,10%
PASEU 7,91%
PGSUS -3,19%
PETKM -4,71%
SAHOL -2,95%
SASA 1,22%
SISE -1,20%
HALKB -0,83%
TAVHL -1,47%
TOASO -4,14%
TRMET 2,56%
TUPRS -3,27%
TRALT 4,53%
THYAO -1,60%
TTKOM -1,07%
TCELL 0,10%
TURSG 0,32%
ULKER -0,62%
VAKBN -0,76%
YKBNK -2,64%
Devrim Karadağ

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 41,70 TL’den başladı. Seans içinde 41,96 TL seviyesine yükseldi, en düşük 41,14 TL görüldü ve günü 41,34 TL’den kapattı.
ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 36,98 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 41,34 TL, 41,84 TL, 42,52 TL, 42,96 TL, 43,42 TL oldu. Bu dönemde fiyat 41,34 TL – 43,42 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 30 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 43,29 TL, 52 günlük ortalama 44,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 40,33 TL ve 39,67 TL destek, 42,33 TL ve 43,67 TL direnç noktalarıdır.

ŞİŞECAM (SISE) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ŞİŞECAM (SISE) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
308.25
13.028.606.787,25
% -1.6
18:10
ASELS
337.5
11.534.019.750,50
% -4.8
18:10
AKBNK
61.6
10.567.028.460,90
% -2.69
18:10
YKBNK
31
8.553.652.130,54
% -2.64
18:10
ISCTR
12.03
8.387.725.914,11
% -2.2
18:10
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