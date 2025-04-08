Son 5 yılın en sert kaybı! Dünya borsaları Trump'ın tarifeleri sonucu haftaya kaybederek başladı, ons altın 3 bin doların altına düştü...

2 Nisan tarihinde Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergileri ile ticaret savaşları da başladı. Dün haftanın ilk gününe dünya borsaları sert bir düşüş ile başladı. Geçtiğimiz hafta ise ABD endekslerinde iki günlük bir düşüş kaydedilmişti. Pazartesi günü dünya borsalarının sert bir düşüşle başlamasının ardından borsada yaşanan kaybın derinleşebileceğine dair endişeler artmaya başladı.

PİYASALAR YERLE BİR OLDU

S&P 500 endeksi Cuma günü yüzde 6 değer kaybederek 2020 Mart ayından beri en kötü iki gün geçirmesinin yanı sıra Nasdaq 100 ‘ayı piyasası’na girmişti. Japonya’da Nikkei 225 Aralık’taki zirvesinden yüzde 20 düşerek ayı piyasasına girerken, Hong Kong’da Hang Seng China da Mart zirvesinden yüzde 20 düştü.

Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından New York borsası sert bir düşüşle güne başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,86, S&P 500 endeksi yüzde 3,51, Nasdaq endeksi ise yüzde 3,91 geriledi.

AB TRUMP İLE MÜZAKEREYE HAZIR!

Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamada bulundu. Leyen, ABD yönetimi ile müzakerelere açık olduklarını ifade etti. Pozitif gelen haberlerin etkisiyle Borsa İstanbul yükseldi, ABD borsalarında karışık seyir izlendi.

Tarifelerin açıklanmasının ardında tahvil piyasalarında alış yönlü bir seyir izlenmeye başlarken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan gerileyerek yüzde 3,94’e indi. Brent petrol fiyatı ise son 4 yılın en düşük seviyesine inerek 62,3 dolara kadar indi.

ONS ALTIN 3 BİN DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA

Borsada yaşanan kayıplar, petroldeki fiyat düşüşlerinin ardından yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Altın fiyatları, yatırımcıların küresel resesyon endişeleriyle diğer varlıklardaki zararlarını telafi etmek amacıyla satış yapması sonucu dün üç haftanın en düşük seviyesine indi. Ons altın 3 bin dolar altına inerek 2 bin 997 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın ise yeni haftaya yüzde 3’lük düşüşle başladı ve 3.633 liraya kadar geriledi.

KRİPTO PİYASALARI ÇAKILDI

Kripto para piyasaları da dün yüzde 10'un üzerinde bir kayıp ile başlayarak 74 bin 508 dolara kadar geriledi. Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin dün, dün 24 saat içinde yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.Ethereum ise yüzde 22 değer kaybederek 1.411 dolar seviyesini gördü.