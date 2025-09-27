FİNANS

SON DAKİKA | Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İsranbul'da hisse senetlerine yönelik şüpheli işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı. Operasyonlar kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Borsa İstanbul da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında 1

11 KİŞİ GÖZALTINDA

İkinci dalga operasyon kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

SON DAKİKA | Borsa İstanbul da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında 2

SON DAKİKA | Borsa İstanbul da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında 3

Borsa İstanbul
