FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Son Dakika: Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durdu

Son Dakika: Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durdu

BORSA HABERLERİ  | 22.03.2021 10:15 | Son Güncelleme

Yeni haftaya sert düşüşle giren Borsa İstanbul'da son dakika haberine göre, düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu.

Son Dakika: Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durdu

Borsa, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle girdi. BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDU

Borsa İstanbul'da son dakika haberine göre, düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylarda 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. " ifadeleri kullanıldı.

Yurt içi piyasalarda TCMB değişikliği, küresel piyasalarda tahlil faizleri izlenecekYurt içi piyasalarda TCMB değişikliği, küresel piyasalarda tahlil faizleri izlenecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklamasıGübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması
İşte bankaların çalışma saatleriİşte bankaların çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı
14 il daha kırmızıya döndü, mavi kategoride tek bir il kaldı
Altın haftaya nasıl başladı?
Altın haftaya nasıl başladı?
Dolarda dalgalanma sürüyor
Dolarda dalgalanma sürüyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması
Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması
Rekabet Kurulu'ndan Singer ve Arnica'ya soruşturma!
Singer ve Arnica'ya soruşturma!
Naturelgaz halka arz ne zaman yapılacak? İşte Naturelgaz’ın halka arz fiyatları
Naturelgaz'ın halka arz başvurusu onaylandı
GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı
GÜBRETAŞ'ta tam uzlaşı sağlandı
Naturelgaz halka arz için SPK onayını aldı! İşte hisse satış fiyatı!
Naturelgaz'ın halka arzı onaylandı
Fed kararını açıkladı, yurt içi piyasalar ise Merkez Bankası'na odaklandı
Yurt içi piyasalar TCMB'ye odaklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.