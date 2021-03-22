Yurt içi piyasalarda TCMB değişikliği, küresel piyasalarda tahlil faizleri izlenecek

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ TAHLİL FAİZLERİNDE

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni tip koronavirüs salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ve bu ay sonu süresi dolacak ek kaldıraç oranında (SLR) uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise cuma günü Kovid-19 salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.