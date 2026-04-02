Türkiye'nin elektrik kurulu gücü şubat sonunda 124 bin 321 megavata yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat sonunda 124 bin 321 megavata ulaşan kurulu gücün yüzde 62,4'ünü yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. Yenilenebilir enerji kaynakları 77 bin 556 megavata ulaştı.

Bu dönemde güneş ve rüzgarda kurulu güç toplam 41 bin 98 megavat ile yüzde 33,1'lik paya sahip oldu. 26 bin 94 megavat ile güneş enerjisinin payı yüzde 21'e çıktı, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 15 bin 4 megavata ulaşarak payını yüzde 12,1'e yükseltti.

Elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımında, yüzde 26 pay ve 32 bin 334 megavat ile hidroelektrik enerjisi ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 21 ile güneş ve yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri izledi. Doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 24 bin 758 megavat oldu.

Yüzde 12,1 ile rüzgar enerjisi dördüncü sırada yer alırken, onu yüzde 9,3 ve 11 bin 550 megavat kurulu güçle yerli kömür, yüzde 8,4 pay ve 10 bin 456 megavatla ithal kömür santralleri, yüzde 1,9 pay ve 2 bin 353 megavatla biyokütle ve yüzde 1,4 pay ve 1772 megavatla jeotermal enerji takip etti.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDAKİ GÜCÜMÜZÜ DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, emisyonları düşürmek ve arz güvenliğini güçlendirmek için yenilenebilir kaynakları enerjinin merkezine koyduklarını aktardı.

Geçen yıl yaklaşık 8 bin 200 megavat yenilenebilir enerji kurulu gücünün devreye alındığına işaret eden Bayraktar, "Bu, Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam kurulu gücü kadar bir güç anlamına geliyor. Ama bölgemizde son yaşanan gelişmeler bunun çok daha üstünde bir gücü her yıl sistemimize katmamız gerektiğini gösterdi. İnşallah yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji alanındaki gücümüzü daha da yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır