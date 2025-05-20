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Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! Gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! Gözaltı kararı verildi
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
26.68
11.306.143.056,34
% 5.71
18:10
THYAO
293
8.961.933.606,50
% -0.26
18:10
AKBNK
51.95
8.318.427.669,15
% 2.47
18:10
KCHOL
159
6.694.950.929,20
% 7.14
18:10
ASELS
138.6
6.659.708.556,50
% 0.8
18:10
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Gözaltı Borsa İstanbul soruşturma borsa
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